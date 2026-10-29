केदारनाथ यात्रा पर अभिनेत्री सारा अली खान के खिलाफ फतवा: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान से मचा घमासान

गौरतलब है कि अभिनेत्री सारा अली खान 25 से 27 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड दौरे पर थीं। वे हेलिकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचीं, जहां उन्होंने बेहद सादे लिबास और टोपी में बाबा केदार के दर्शन किए। 2017 में अपनी पहली फिल्म 'केदारनाथ' की शूटिंग के दौरान वे करीब दो महीने तक वहां रुकी थीं। इसके बाद से अब तक वे लगभग 5 बार केदारनाथ धाम और भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर चुकी हैं। वे अक्सर अपनी धार्मिक आस्था और उत्तराखंड यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं, जिसे लेकर पहले भी कई बार बहस छिड़ चुकी है।