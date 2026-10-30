‘आंदोलन के पीछे नौजवान नहीं, कांग्रेस है’, यूपी BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। 11 सीटों में से बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर सपा ने जीत हासिल की। इसके अलावा लखनऊ स्नातक सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं।