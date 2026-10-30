‘सत्ता नहीं, कार्यकर्ता BJP की असली पूंजी’, पंकज चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना; बोले- विदेशी फंडिंग से फैलाया जा रहा भ्रम और अशांति

बैठक में पंकज चौधरी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 278 सीटें मिली थीं, जबकि विपक्ष 128 सीटों पर जीत दर्ज कर पाया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मतदाताओं के बीच रहें और उन्हें किसी तरह के भ्रम में आने से रोकें। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने और अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी की परीक्षा होगी। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की एकजुटता के साथ जनता के बीच जाना होगा।