यूपी चुनाव से पहले भाजपा का संगठन विस्तार: टिकट कटने के दो साल बाद बृजभूषण की बीजेपी कार्यसमिति में एंट्री

UP BJP State Working Committee: उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 712 सदस्यीय कार्यसमिति में उन्हें आख़िरकार जगह मिल गई। बृजभूषण छह बार सांसद रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कैसरगंज सीट से उन्हें टिकट देने के बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। करण ने चुनाव में जीत भी दर्ज की।