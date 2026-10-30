अमित शाह के दौरे के बीच लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, नौबस्ता में पुलिस के बड़े अधिकारियों का जमावड़ा

Naubasta Murder Case: राजधानी लखनऊ में एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी ओर नौबस्ता इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीपी क्राइम और डीसीपी पश्चिमी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा कई अन्य बड़े अधिकारियों के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। वारदात को लेकर पुलिस अब दूसरे पहलुओं से भी जांच करने की तैयारी में जुटी है।