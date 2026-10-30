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अमित शाह के दौरे के बीच लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, नौबस्ता में पुलिस के बड़े अधिकारियों का जमावड़ा

Lucknow Triple Murder: लखनऊ के नौबस्ता में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर जेसीपी क्राइम और डीसीपी पश्चिमी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 30 Oct 2026, 12:29 PM IST

नौबस्ता ट्रिपल मर्डर से लखनऊ में सनसनी, घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी; कई पहलुओं से जांच (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

नौबस्ता ट्रिपल मर्डर से लखनऊ में सनसनी, घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी; कई पहलुओं से जांच (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

Naubasta Murder Case: राजधानी लखनऊ में एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी ओर नौबस्ता इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीपी क्राइम और डीसीपी पश्चिमी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा कई अन्य बड़े अधिकारियों के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। वारदात को लेकर पुलिस अब दूसरे पहलुओं से भी जांच करने की तैयारी में जुटी है।

घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी

नौबस्ता में तीन लोगों की हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। जेसीपी क्राइम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं डीसीपी पश्चिमी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा को लेकर जानकारी ली। कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना सामने आई है।

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दूसरे पहलुओं से भी होगी जांच

ट्रिपल मर्डर की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटना के सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। वारदात के पीछे की वजह, आपसी रंजिश, पारिवारिक विवाद या अन्य संभावित कारणों की पड़ताल की जा सकती है। हालांकि, अभी तक हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस की प्राथमिकता घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की है।

अमित शाह के दौरे के बीच दोहरी चुनौती

राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ऐसे में ट्रिपल मर्डर की घटना ने पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ वीवीआईपी दौरे की सुरक्षा और दूसरी तरफ तीन हत्याओं की गंभीर जांच को लेकर पुलिस महकमा सक्रिय है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की जांच जारी है। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच और इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे पर टिकी हैं।

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30 Oct 2026, 12:29 PM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अमित शाह के दौरे के बीच लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, नौबस्ता में पुलिस के बड़े अधिकारियों का जमावड़ा

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