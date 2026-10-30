Amit Shah Lucknow Visit: एयरपोर्ट पर योगी का स्वागत वाला अंदाज, शहर में पुलिस का पहरा; अमित शाह के दौरे से पहले संदीप सिंह हाउस अरेस्ट

गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo-IANS)
Lucknow Police Alert: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर राजधानी में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंचे। दूसरी ओर, गृह मंत्री के दौरे से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी बीच लखनऊ सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। गृह मंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी को दौरे की अहमियत से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह का यह दौरा संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारियां भी चर्चा का केंद्र बनी रहीं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10:40 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वह सड़क मार्ग के जरिए 10:45 बजे रवाना होकर करीब 10:55 बजे डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आशियाना पहुंचेंगे। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री का राजधानी में लगभग तीन घंटे 15 मिनट का प्रवास निर्धारित है।
अमित शाह सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए करीब डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से एक बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रहेगी। इस दौरान संगठनात्मक और अन्य निर्धारित गतिविधियों को लेकर तैयारियां की गई हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर एक बजे से दो बजे तक अमित शाह के लिए मध्याह्न भोजन का समय आरक्षित रखा गया है। इसके बाद दोपहर दो बजे वह विश्वविद्यालय परिसर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। करीब 2:10 बजे उनके चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां से दोपहर 2:15 बजे वह भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस तरह उनका लखनऊ प्रवास सुबह 10:40 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक लगभग तीन घंटे 35 मिनट का होगा। हालांकि, कार्यक्रम के शुरुआती विवरण में करीब तीन घंटे 15 मिनट का प्रवास बताया गया है।
गृह मंत्री के आगमन और महत्वपूर्ण बैठक को देखते हुए लखनऊ पुलिस तथा प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय परिसर और उनके बीच पड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रखा गया है। वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की तैयारी की गई है। प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है, ताकि गृह मंत्री का काफिला बिना किसी बाधा के निर्धारित कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके।
अमित शाह के लखनऊ दौरे से पहले लखनऊ सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। गृह मंत्री के आगमन से पहले हुई इस कार्रवाई ने राजधानी के राजनीतिक माहौल में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। संदीप सिंह को घर पर ही रोके जाने के बाद इस कदम के पीछे की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से उनकी नजरबंदी के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्हें किस आशंका या संभावित गतिविधि के मद्देनजर हाउस अरेस्ट किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सुरक्षा और संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं दूसरी ओर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है। कार्यक्रम स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक अधिकारियों की निगरानी बनी हुई है। वीवीआईपी दौरे के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल राजधानी की निगाहें अमित शाह की बैठक और उनके कार्यक्रम पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और संदीप सिंह को हाउस अरेस्ट किए जाने की घटना ने इस दौरे को और अधिक चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि गृह मंत्री के लखनऊ प्रवास के दौरान बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और इस दौरे से प्रदेश की राजनीति तथा संगठनात्मक गतिविधियों को क्या दिशा मिलती है।
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