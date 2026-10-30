Amit Shah Lucknow Visit: एयरपोर्ट पर योगी का स्वागत वाला अंदाज, शहर में पुलिस का पहरा; अमित शाह के दौरे से पहले संदीप सिंह हाउस अरेस्ट

Lucknow Police Alert: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर राजधानी में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंचे। दूसरी ओर, गृह मंत्री के दौरे से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी बीच लखनऊ सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।