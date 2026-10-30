SP Poster Politics: पोस्टरों में चचा का जलवा, भतीजे का चेहरा गायब! लखनऊ में सपा की सियासत ने पकड़ा नया मोड़

पोस्टरों पर लिखा गया नारा 'चचा है तो सपा है' अपने आप में कई राजनीतिक मायने समेटे हुए है। इस नारे के जरिए शिवपाल यादव के समर्थकों ने उनके राजनीतिक योगदान, संगठन में उनकी भूमिका और पार्टी के प्रति उनकी अहमियत को सामने रखने का प्रयास किया है। पोस्टरों में जिस तरह शिवपाल यादव को पोस्टर बॉय बनाया गया है, उससे यह संदेश देने की कोशिश भी दिखाई देती है कि पार्टी की राजनीति में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन पोस्टरों को किसने लगवाया है और इसके पीछे क्या आधिकारिक मंशा है, इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।