यूपी में तीसरी बार खिलेगा कमल, विरोधी देखते रह जाएंगे सपने: लखनऊ में अमित शाह की हुंकार

आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी कैडर की मेहनत और सरकार की जनहितकारी नीतियों के दम पर 2027 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर इतिहास रचेगी और उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाएं और जनता के बीच संपर्क को और तीव्र करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनके साथ संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया।