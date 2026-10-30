Amit Shah UP Visit: ‘2027 में फिर सरकार बनाएंगे और UCC लागू करेंगे’, लखनऊ में अमित शाह का बड़ा ऐलान

अमित शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, "अखिलेश बाबू आप हमेशा गरीबों की बात करते हैं लेकिन, जब आप सत्ता में थे तो आपने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया और केवल अपनी गरीबी दूर करने का काम किया।" शाह ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले 3 बड़े राहु परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन बुराइयों को राजनीति से दूर करने का काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगले 30 साल तक केवल भाजपा की सरकार रहने वाली है।