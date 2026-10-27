UP Cabinet Meeting: ‘एक गाय पालने पर 50 हजार का मिलेगा अनुदान’, यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर, कंपनियों के मर्जर पर भी बड़ा फैसला

सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख जरिया बनाना है। इसके लिए 'स्टेट लैब स्टार्ट मिशन' के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के जरिए रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना में गाय की नस्ल सुधारने और उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने का भी खास प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन को भी प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।