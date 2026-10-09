‘विकास को मिली रफ्तार’, कैबिनेट मीटिंग में CM योगी ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां; कहा- पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का कृतज्ञ रहेगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी में नई ऊंचाइयां छू रहा है। दादरी में माल ढुलाई के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने वाला एक प्रमुख जंक्शन बनाया गया है जिसका 1050 किलोमीटर हिस्सा यूपी से गुजरता है। वहीं वाराणसी में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर भारत का पहला मल्टी मॉडल इनलैंड टर्मिनल और 100 एकड़ में फैला माल ढुलाई गांव विकसित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।