‘वोट देने का अधिकार छीन गया तो क्या बचेगा’, चुनाव आयोग पर भड़के चंद्रशेखर आजाद; प्रदर्शन रोकने पर उठाए सवाल

आजाद ने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस समय देशवासियों को केवल सर्वोच्च न्यायालय पर ही भरोसा है। आम लोगों का चुनाव आयोग के प्रति भरोसा खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा, "देश में जिस तरह से चीजें घटीत हो रही हैं, उससे लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। अगर सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का अधिकार, छीन लिया जाता है, फिर क्या बचेगा?" देश में पहले की तरह ही सर्वोच्च न्यायालय को शामिल करते हुए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बन सके जो किसी से प्रभावित न हो।