जानिए कौन हैं प्रियंका पंडित? रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आईं, शेयर किया वीडियो

वीडियो में कथावाचक महाराज का बचाव करते हुए आगे कहती हैं कि अगर सूर्य के आगे कुछ देर के लिए बादल आ भी जाएं तो उससे सूर्य का तेज कभी कम नहीं हो जाता। बादल फिर छट जाएंगे और सूरज का प्रकाश वैसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि चार लोगों के कुछ कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने यह नहीं देखा कि उन्होंने दुनिया को राधा नाम का जाप करना सिखाया है। महाराज ने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें फॉलो करो, उन्होंने हमेशा सिर्फ किशोरी जी को फॉलो करने की बात कही है। कथावाचक ने यह भी कहा कि किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन सब कुछ चुपचाप सहन करना बहुत बड़ी बात है।