‘मस्जिद जाने की फुर्सत है, राम मंदिर जाने की नहीं’, अयोध्या न जाने पर अखिलेश यादव पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और राम मंदिर में दर्शन न करने को लेकर बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि, अखिलेश यादव पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए उन्हें न तो सद्बुद्धि आ रही है और न ही दर्शन का अवसर मिल रहा है। वहीं, ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। उन्हें इस बात की परवाह किए बिना खुलकर राजनीति करनी चाहिए कि उनके फैसलों का मुस्लिम मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा