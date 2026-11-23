मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के कर-कमलों से अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इस खास अवसर का साक्षी बनने के लिए उन्हें अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का अवसर मिल रहा है। सीएम योगी ने इस मौके को त्रेतायुग की स्मृतियों से जोड़ते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और माता जानकी से जुड़ी परंपराओं को याद करने वाला यह अवसर बेहद खास है। अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क शुरू होना दोनों देशों के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। खासकर उन श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा, जो भगवान श्रीराम और माता सीता से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं।