अयोध्या से जनकपुर तक रेल संपर्क से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Ayodhya Janakpur train: अयोध्या और जनकपुर के बीच अब रिश्तों की डोर और मजबूत होने जा रही है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर को सीधे रेल सेवा से जोड़ने की पहल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे अवध और मिथिला के सदियों पुराने रिश्तों में एक नया स्वर्णिम अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर इस ऐतिहासिक पहल के लिए रामभक्तों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर केवल दो धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि इनका संबंध भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। भगवान श्रीराम और माता जानकी के कारण दोनों क्षेत्रों के बीच सदियों से गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक जुड़ाव रहा है। अब सीधी रेल सेवा शुरू होने से यह रिश्ता आधुनिक Connectivity के जरिए और मजबूत होगा। इससे भारत और नेपाल के लोगों को एक-दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचने में भी आसानी होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के कर-कमलों से अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इस खास अवसर का साक्षी बनने के लिए उन्हें अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का अवसर मिल रहा है। सीएम योगी ने इस मौके को त्रेतायुग की स्मृतियों से जोड़ते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और माता जानकी से जुड़ी परंपराओं को याद करने वाला यह अवसर बेहद खास है। अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क शुरू होना दोनों देशों के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। खासकर उन श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा, जो भगवान श्रीराम और माता सीता से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में अवध और मिथिला के बीच पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और 'रोटी-बेटी' के संबंध सदियों पुराने हैं। भगवान श्रीराम और माता जानकी का विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि इसने अवध और मिथिला के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाया, जो आज भी लोगों की आस्था और परंपराओं में दिखाई देता है। इसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए अयोध्या से जनकपुर तक सीधी रेल सेवा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब श्रद्धालुओं को दोनों धार्मिक नगरों की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। धार्मिक यात्राओं के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच मेलजोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बढ़ने की उम्मीद है।
सीएम योगी ने भरोसा जताया कि भारत और नेपाल के बीच शुरू होने वाला यह आधुनिक रेल संपर्क दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी साबित होगा। अभी तक अयोध्या और जनकपुर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अलग-अलग साधनों और रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। सीधी रेल सेवा से यात्रा की सुविधा बढ़ेगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका फायदा केवल तीर्थयात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। रेल संपर्क बढ़ने से दोनों देशों के बीच Tourism, व्यापार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है। अयोध्या और जनकपुर जैसे धार्मिक शहरों में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच धर्म, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक रिश्तों का गहरा जुड़ाव है। ऐसे में आधुनिक रेल सुविधा इस पुराने संबंध को नई दिशा देने का काम करेगी। एक तरफ जहां धार्मिक विरासत से लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ विकास और परिवहन की नई सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस पहल से सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के आखिर में अवध को मिथिला से जोड़ने वाली इस पहल के लिए सभी राम भक्तों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधा रेल संपर्क भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। कुल मिलाकर, अयोध्या से जनकपुर तक रेल सेवा की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ-साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। भगवान श्रीराम और माता जानकी से जुड़े इन दोनों पवित्र स्थलों के बीच रेल संपर्क बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का नया रास्ता भी खुलेगा।
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