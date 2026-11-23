सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पहली बैठक (फोटो सोर्स- IANS)
INDIA Alliance:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। सोमवार को नई दिल्ली में दोनों दलों के नेताओं के बीच पहली बैठक हुई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस ने 55 सीटों की सूची सपा को सौंपी। दोनों दलों ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया है। नेताओं का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया जाएगा। मंगलवार को बी और सी श्रेणी की सीटों पर चर्चा होगी। इसके बाद सभी 403 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।
दिल्ली में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई बैठक में दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने चुनावी समीकरण रखे। पहली बैठक में कांग्रेस ने A श्रेणी की 55 सीटों की सूची सपा को सौंपी। मंगलवार को B और C श्रेणी की सीटों पर चर्चा होगी। तीसरे दिन सभी सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।
बैठक के बाद सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि एक दूसरे की बात को सुना और हम जल्द ही इस गठबंधन को आखिरी तक पूरा करके आपको जल्द बताएंगे। 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। दूसरी बैठक कल होगी।
कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि भाजपा बहुत परेशान है। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, यह तय है। भाजपा परेशान क्यों हैं? जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी परेशान नहीं है तो भाजपा क्यों परेशान है? हमें उनकी परेशानी समझ आ रही है।
बैठक से पहले सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कांग्रेस नेताओं से जमीनी स्थिति समझने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र अपील करते हैं कि वे कृपया जमीन पर उतरें, जमीनी हकीकत को समझें और वास्तविक स्थिति पर विचार करें। अगर वे इस नजरिए से सोचेंगे, तो मेरा मानना है कि समझौते पर पहुंचना आसान होगा, नतीजे भी अच्छे आएंगे और हम सरकार बनाने में सफल होंगे। वहीं, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा था कि अगर कांग्रेस को अधिक सीटें भी देनी पड़ें तब भी सपा समझौते के लिए तैयार है।
सीट बंटवारे में दोनों दलों के पिछले चुनावी प्रदर्शन और जीतने की क्षमता को अहम माना जा रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी। उसका स्ट्राइक रेट करीब 0.5 फीसदी रहा था।
वहीं, सपा ने 347 सीटों पर चुनाव लड़कर 111 सीटें जीती थीं। उसका स्ट्राइक रेट करीब 32 फीसदी था। उस चुनाव में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। पार्टी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सत्ता में वापसी की थी।
सीटों पर सहमति बनाने के लिए सपा और कांग्रेस ने चार-चार नेताओं की कमेटी बनाई है। सपा की ओर से रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी सांसद राजीव राय और कैराना सांसद इकरा हसन बातचीत में शामिल हैं।
कांग्रेस की ओर से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
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