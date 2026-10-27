योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: यूपी में चार लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल रहा। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बीच साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकारी संस्थानों और डिजिटल ढांचे की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया। इन पहलों के जरिए तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की योजना है। वहीं, उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) व वैश्विक कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर इम्पावर्ड कमेटी के फैसले को भी मंजूरी दी गई।