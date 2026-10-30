सआदतगंज ट्रिपल मर्डर: ACS संजय प्रसाद और DGP राजीव कृष्ण पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच, जमीन की पैमाइश शुरू

गोलीकांड के बाद विवादित जमीन को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम विवादित स्थल पर पहुंची। टीम अपने साथ आधुनिक ETS मशीन लेकर आई है, जिसकी मदद से जमीन की वास्तविक सीमाओं और क्षेत्रफल का पता लगाया जा रहा है। मौके पर एलडीए के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य जमीन की स्थिति, उसके स्वरूप और नजूल भूमि से जुड़े तथ्यों की जांच करना है। पैमाइश के दौरान जमीन के अलग-अलग हिस्सों का तकनीकी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि आगे की कार्रवाई तथ्यों और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की जा सके।