UP Politics: अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- यूपी में अंगद के पैर जैसी भाजपा सरकार

Amit Shah Lucknow visit : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती, जमीनी सक्रियता और बेहतर प्रदर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अंगद के पैर की तरह मजबूत है, जिसे प्रदेश से कोई हिला नहीं सकता। उनके इस बयान को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।