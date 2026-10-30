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UP Politics: अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- यूपी में अंगद के पैर जैसी भाजपा सरकार

BJP State Working Committee: लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जमीनी कामकाज की नसीहत दी। बोले, यूपी में भाजपा सरकार अंगद के पैर जैसी मजबूत है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 30 Oct 2026, 2:59 PM IST

लखनऊ प्रदेश कार्यसमिति में गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

लखनऊ प्रदेश कार्यसमिति में गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Amit Shah Lucknow visit : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती, जमीनी सक्रियता और बेहतर प्रदर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अंगद के पैर की तरह मजबूत है, जिसे प्रदेश से कोई हिला नहीं सकता। उनके इस बयान को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

सांसद बनने की इच्छा हो, लेकिन जिम्मेदारी छोटी मिले तो भी करें काम

अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति सांसद बनना चाहता है, लेकिन उसे जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी मिलती है। ऐसे में निराश होने के बजाय उसे पूरी निष्ठा से मिली जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने संगठन में पद से अधिक काम और समर्पण को महत्व देने की बात कही। उनका संदेश साफ था कि पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है और सफलता के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना जरूरी है।

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चुनाव में बार-बार मिलूंगा, बहीखाता सही रखना

गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों और उनके कामकाज को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, "चुनाव में बार-बार मिलूंगा, बस आपका बहीखाता सही होना चाहिए।" इस बयान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में किए गए काम, जनता से संपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों का हिसाब दुरुस्त रखने का संदेश दिया।

जमीन पर काम करेंगे तो प्रदर्शन होगा बेहतर

अमित शाह ने कहा कि अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो जमीन पर काम करना होगा। केवल बैठकों और दावों से चुनावी सफलता नहीं मिलती, बल्कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन बार प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि इसी तरह काम किया जाएगा तो वे चौथी बार भी अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

संगठन की मजबूती पर दिया जोर

अपने संबोधन में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और जनता के बीच उनकी सक्रियता से तय होती है। संबोधन के अंत में उनका जोर इसी बात पर रहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी।

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30 Oct 2026, 2:59 PM IST

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