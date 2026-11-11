‘अखिलेश सत्ता में आए तो मंदिर में नमाज पढ़वा देंगे’, राजभर का हमला, अयोध्या को लेकर किए गए वादे पर घेरा

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के पुराने कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पांच साल सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया।राजभर ने कहा कि वो पांच साल खुद सत्ता में थे तो अयोध्या में क्या किया? उन्होंने इतना काम जरूर किया कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया। उनकी सत्ता आ जाएगी तो मंदिर में ले जाकर नमाज पढ़वा देंगे। अखिलेश यादव यह तो कर सकते हैं, मगर और कुछ नहीं कर सकते हैं।