नोएडा में अमित हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, स्कूटी टकराने पर हुआ था विवाद

आफताब जिस मामले में फरार चल रहा था, वह नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र का है। 8 और 9 नवंबर की रात नया बांस गांव के पास एक पार्क में जन्मदिन की पार्टी के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। बताया गया कि अमित, शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद समेत कुछ युवक स्कूटी से वहां से निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी पार्टी कर रहे दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर से टकरा गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अमित और शिवम के सिर में चोटें आईं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। शिवम का उपचार शुरू किया गया।