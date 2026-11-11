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नोएडा में अमित हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, स्कूटी टकराने पर हुआ था विवाद

नोएडा में अमित हत्याकांड के आरोपी आफताब उर्फ तुस्सी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। सेक्टर-3 पार्क में हुई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया है। जानिए स्कूटी टकराने से शुरू हुए विवाद की पूरी कहानी।
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नोएडा

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Aman Pandey

Updated: 11 Nov 2026, 11:12 AM IST

noida amit murder case police encounter

नोएडा में युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी आफताब उर्फ तुस्सी का पुलिस से एनकाउंटर हो गया। सेक्टर-3 स्थित एक पार्क में पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आफताब के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। मौके से एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसे पुलिस वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन बता रही है। आफताब के खिलाफ पहले से तीन अन्य आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।

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पार्क में छिपा था आरोपी, पुलिस को देखते ही की फायरिंग

अपर पुलिस उपायुक्त अभय कुमार मिश्रा के मुताबिक, बुधवार को पुलिस को स्थानीय खुफिया सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में वांछित आफताब सेक्टर-3 के एक पार्क में मौजूद है। वह वहां से भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पार्क के बाहर आरोपी की मोटरसाइकिल खड़ी मिली।

पुलिसकर्मियों ने पार्क के भीतर तलाशी शुरू की तो आफताब अपने एक साथी के साथ भागने लगा। टीम ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान आफताब ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथी के संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

स्कूटी टकराने के विवाद में हुई थी अमित की हत्या

आफताब जिस मामले में फरार चल रहा था, वह नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र का है। 8 और 9 नवंबर की रात नया बांस गांव के पास एक पार्क में जन्मदिन की पार्टी के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। बताया गया कि अमित, शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद समेत कुछ युवक स्कूटी से वहां से निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी पार्टी कर रहे दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर से टकरा गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अमित और शिवम के सिर में चोटें आईं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। शिवम का उपचार शुरू किया गया।

मंगलवार को एक बाल अपचारी को लिया था संरक्षण में

घटना के बाद थाना फेस-1 पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों की तलाश के दौरान मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में शामिल एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया था। इसके बाद बुधवार को आफताब की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की।फिलहाल घायल आफताब का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से मिले हथियार और कारतूस को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही हत्या की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन की भी पड़ताल की जा रही है।

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