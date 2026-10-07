6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

नोएडा एयरपोर्ट पर दिखा ‘स्विस टच’: राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने किया दौरा, बोले- यह ज्यूरिख मॉडल की पहचान

स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा कर इसे भारत में 'स्विस टच' बताया। जानें टर्मिनल, ATC और भविष्य की योजनाओं पर क्या कहा।
2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2026

Swiss President Guy Parmelin India visit

स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताया भारत में 'स्विस टच' , Photo Source@ANI

Swiss Touch in India: स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने इस सुविधा को भारत में 'स्विस टच' बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयरपोर्ट का संचालन ज्यूरिख एयरपोर्ट की मूल कंपनी 'फ्लुगहाफेन ज्यूरिख' की एक सहायक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

परमेलिन के साथ भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिसाफी, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा तथा सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। उन्होंने मंगलवार को एयरपोर्ट की मुख्य सुविधाओं का दौरा किया, जिनमें पैसेंजर टर्मिनल, एटीसी (ATC) और एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

'X' पर साझा किया अनुभव

यात्रा के बाद 'X' पर एक पोस्ट में परमेलिन ने लिखा, "भारत में एक स्विस टच 🇮🇳🇨🇭: नोएडा का नया एयरपोर्ट 'फ्लुगहाफेन ज्यूरिख' की एक सहायक कंपनी द्वारा संचालित है, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट की मूल कंपनी है।

उन्होंने यह भी कहा कि, मुझे मंत्री सुनील कुमार शर्मा की मौजूदगी में इसके संचालन शुरू होने के समय (इस साल जून में) इसे देखने का मौका मिला था। परमेलिन के अनुसार, लंबे समय में इस एयरपोर्ट से हर साल 70 मिलियन (7 करोड़) तक यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है।

एयरपोर्ट की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी

दौरे के दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की लीडरशिप टीमों ने परमेलिन और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्हें एयरपोर्ट के विकास के सफर, सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) से जुड़ी पहलों, यात्रियों के अनुभव से जुड़ी सोच और भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

प्रतिनिधिमंडल ने पैसेंजर टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और मुख्य एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दौरा किया, जिससे उन्हें एयरपोर्ट के डिजाइन, टेक्नोलॉजी और संचालन क्षमताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली।

निवेश और क्षेत्रीय विकास पर फोकस

इस दौरे ने निवेश आकर्षित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार फोकस और क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास के लिए उसके समर्थन को भी उजागर किया। इससे NIA को एक आधुनिक, आसान और कुशल यात्रा अनुभव देने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अपने नजरिए को दिखाने का मौका मिला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि परमेलिन और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से एयरपोर्ट पर हुई प्रगति और इसके विकास व भविष्य के कामकाज से जुड़े नजरिए को पेश करने का मौका मिला।

डिजिटल फ्रॉड और डीपफेक पर पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस, बोले- तकनीक का फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे’

ये भी पढ़ें
PM Modi news

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 02:37 am

Published on:

07 Oct 2026 02:37 am

Hindi News / National News / नोएडा एयरपोर्ट पर दिखा ‘स्विस टच’: राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने किया दौरा, बोले- यह ज्यूरिख मॉडल की पहचान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CEC को हमसे न मिलने का पछतावा होगा: INDIA ब्लॉक सांसदों की रिहाई के बाद पवन खेड़ा का बयान

Election Commission march
राष्ट्रीय

CG Transfer: पीडब्ल्यूडी में 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखिए ट्रांसफर लिस्ट में किनके हैं नाम

CG Transfer
रायपुर

Alert: बीजेपी एमएलए का मोबाइल हैक, उनके नंबर से मांगे जा रहे पैसे

Raipur
रायपुर

नौसेना की ताकत होगी और घातक! ₹661 करोड़ में मिलेंगे नए ब्रह्मोस लॉन्चर, 21 किमी ऊपर पहुंचा स्वदेशी HAPS

Make in India defence
राष्ट्रीय

Nagpur: शराबी पिता की हरकतों से 2 साल से परेशान थी बेटी, रात में विवाद बढ़ा तो बैट से कर दिया हमला, अस्पताल में मौत

nagpur murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.