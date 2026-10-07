नोएडा एयरपोर्ट पर दिखा ‘स्विस टच’: राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने किया दौरा, बोले- यह ज्यूरिख मॉडल की पहचान

इस दौरे ने निवेश आकर्षित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार फोकस और क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास के लिए उसके समर्थन को भी उजागर किया। इससे NIA को एक आधुनिक, आसान और कुशल यात्रा अनुभव देने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अपने नजरिए को दिखाने का मौका मिला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि परमेलिन और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से एयरपोर्ट पर हुई प्रगति और इसके विकास व भविष्य के कामकाज से जुड़े नजरिए को पेश करने का मौका मिला।