डिजिटल फ्रॉड और डीपफेक पर पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस, बोले- तकनीक का फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे’

प्रधानमंत्री ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करने वाला प्रभावी माध्यम बताया। पीएम मोदी के मुताबिक, कई देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि भारत के DPI मॉडल में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकासशील देशों को डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।