180 लोगों की जान बचाने वाले स्मित मच्छार की अमेरिकी संसद में जमकर हुई वाह-वाही, सम्मानित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव

Smit Machchhar: अमेरिकी संसद में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार (Smit Machchhar) के साहस की तारीफ हुई है। अमेरिकी सांसदों ने फ्लायदुबई की फ्लाइट एफजेड 1073 को आतंकी हमले से बचाने के लिए स्मित मच्छार, विमान के क्रू और यात्रियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 को अमरीकी सांसद जोश गोटहाइमर (Josh Gottheimer), माइकल मैक्कल (Michael McCaul) और डॉन बेकन (Don Bacon) द्वारा पेश किया गया। इसे अब हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स को भेजा गया है। प्रस्ताव में कैप्टन स्मित मच्छार के असाधारण साहस की सराहना की गई है।