RBI Announcement: लोन लेने वाले ध्यान दें! कल RBI सुबह 10 बजे करने जा रहा बड़ी घोषणा, आ गया लेटेस्ट अपडेट

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की तीन दिन की बैठक कल सुबह 10 बजे खत्म हो जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्याज दरों के बारे में फैसले की घोषणा करेंगे। इस बार एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो फरवरी 2023 के बाद रेपो रेट में होने वाली यह पहली बढ़ोतरी होगी। इससे रेपो रेट 5.25 फीसदी से बढ़कर 5.50 फीसदी पर पहुंच जाएगी। ऐसे में आने वाले महीनों में त्योहारों की भरमार के चलते लोन लेने वाले लोगों के लिए लोन महंगा हो सकता है।