RBI MPC Meeting : महंगाई रोकने के लिए ब्याज दर बढ़ाएं या GDP ग्रोथ को बचाएं? इस बार आरबीआई के सामने है यह बड़ी चुनौती

श्रीराम ग्रुप की मुख्य अर्थशास्त्री अपूर्वा जावड़ेकर आरबीआई के पास ब्याज दर बढ़ाने की एक वजह ग्रोथ भी है। महंगाई के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल कमजोर तस्वीर नहीं दिखा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रही। सितंबर तक के कई हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी आर्थिक गतिविधियों में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आरबीआई के पास महंगाई पर फोकस करने की कुछ गुंजाइश है। दरों में बढ़ोतरी से अगर ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी भी होती है, तो फिलहाल अर्थव्यवस्था के पास उसे सहने की क्षमता दिख रही है।