Orient Cables IPO में लिस्टिंग पर हुआ 65% का मुनाफा, अब दिख रही बिकवाली, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Orient Cables का IPO भारी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। (PC: AI)
Orient Cables IPO Listing: ओरिएंट केबल्स (इंडिया) के शेयरों ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की। 272 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर यह शेयर 450 रुपये पर लिस्ट हुआ। यानी निवेशकों को लिस्टिंग पर 65.44 फीसदी का प्रीमियम मिला। उधर बीएसई पर भी शेयर 448.10 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 64.74 फीसदी ज्यादा है।
ओरिएंट केबल्स की लिस्टिंग को लेकर पहले से ही बाजार में काफी उत्साह था। आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और तीन दिन की बोली प्रक्रिया में यह इश्यू 92.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर को खुला था और 29 सितंबर 2026 को बंद हुआ। कंपनी ने शेयरों के लिए 258 से 272 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 272 रुपये पर शेयर जारी किए गए। लिस्टिंग से पहले एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि शेयर करीब 350 से 360 रुपये के स्तर पर लिस्ट हो सकता है। लेकिन बाजार में ओरिएंट केबल्स ने इससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया और एनएसई पर 450 रुपये पर शुरुआत की।
अच्छी लिस्टिंग के बाद ओरिएंट केबल्स के शेयर में भारी मुनाफावसूली देखने को मिली। इससे शेयर में लोअर सर्किट लग गया। सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर यह शेयर एनएसई पर 10 फीसदी या 45 रुपये की गिरावट के साथ 405 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह आईपीओ में पैसा लगाने वालों का मुनाफा घटकर 48.90 फीसदी दिखाई दिया।
जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर मिले हैं, उनके लिए अब बड़ा सवाल यह है कि लिस्टिंग गेन मिलने के बाद आगे क्या किया जाए। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, लिस्टिंग के बाद अब कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव संभव है। ऐसे में सिर्फ शुरुआती तेजी या गिरावट देखकर फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है।
ओरिएंट केबल्स का आईपीओ कुल 552 करोड़ रुपये का बुक बिल्डिंग इश्यू था। इसमें 320 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए, जबकि 232 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे गए। कंपनी ने आईपीओ में निवेशकों के लिए न्यूनतम 55 शेयरों का लॉट तय किया था। ऊपरी प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से रिटेल निवेशक को कम से कम 14,960 रुपये लगाने पड़ते।
ओरिएंट केबल्स (इंडिया) नेटवर्किंग केबल और पैसिव नेटवर्किंग उपकरण बनाने वाली कंपनी है। कंपनी को इस कारोबार में करीब दो दशक का अनुभव है। इसके ग्राहक और कारोबार ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स से जुड़े हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में CAT5, CAT5e, CAT6 और CAT6A नेटवर्किंग केबल, पैच कॉर्ड, CCTV और को-एक्सियल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल केबल, पावर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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