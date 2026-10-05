Orient Cables IPO में लिस्टिंग पर हुआ 65% का मुनाफा, अब दिख रही बिकवाली, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

ओरिएंट केबल्स की लिस्टिंग को लेकर पहले से ही बाजार में काफी उत्साह था। आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और तीन दिन की बोली प्रक्रिया में यह इश्यू 92.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर को खुला था और 29 सितंबर 2026 को बंद हुआ। कंपनी ने शेयरों के लिए 258 से 272 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 272 रुपये पर शेयर जारी किए गए। लिस्टिंग से पहले एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि शेयर करीब 350 से 360 रुपये के स्तर पर लिस्ट हो सकता है। लेकिन बाजार में ओरिएंट केबल्स ने इससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया और एनएसई पर 450 रुपये पर शुरुआत की।