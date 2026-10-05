Stock Market: हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 600 अंक उछला, सरकारी बैंकों में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। (PC: Pixabay)
PSU Bank Stock Rise: भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 431 अंक की बढ़त के साथ 72,340.95 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.60 फीसदी या 422 अंक की बढ़त के साथ 72,315 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 600 अंक तक ऊपर चला गया था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.67 फीसदी या 150 अंक की बढ़त के साथ 22,572 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस में 3.81 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, टीसीएस, एक्सिस बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इंडिगो के शेयर भी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे। इससे इतर बीईएल, सनफार्मा, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 45 मिनट पर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स 2.11 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी। वहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.04 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 1.50 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.92 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.87 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.49 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.86 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.22 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.76 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.04 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.37 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.46 फीसदी और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.64 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|बजाज फाइनेंस
|992.25
|4.63%
|श्रीराम फाइनेंस
|968.60
|2.50%
|टीसीएस
|2,126.70
|2.49%
|कोल इंडिया
|429.00
|2.05%
|टाइटन
|4,600.20
|1.87%
|आईटीसी
|260.30
|1.72%
|बीएसई
|3,095.00
|1.61%
|टेक महिंद्रा
|1,555.00
|1.44%
|पावर ग्रिड
|257.95
|1.34%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|10,854.00
|1.34%
|एनटीपीसी
|319.25
|1.32%
|एक्सिस बैंक
|1,232.70
|1.28%
|एसबीआई
|965.80
|1.23%
|एलएंडटी
|3,737.50
|1.19%
|ग्रेसिम
|2,996.90
|1.18%
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,181.50
|1.18%
|भारती एयरटेल
|1,760.30
|1.10%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|7,973.50
|-1.97%
|मैक्स हेल्थकेयर
|923.80
|-1.82%
|सिप्ला
|1,325.80
|-1.35%
|बजाज ऑटो
|9,972.00
|-0.73%
|एशियन पेंट्स
|2,392.50
|-0.60%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,236.00
|-0.57%
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,199.40
|-0.56%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
|381.10
|-0.52%
|एचडीएफसी लाइफ
|531.75
|-0.46%
|सन फार्मा
|1,793.90
|-0.39%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|2,852.70
|-0.26%
|टाटा कंज्यूमर
|956.60
|-0.04%
|हिंडाल्को
|941.55
|-0.03%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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