Gold Rate Today: सोने की वैश्विक और घरेलू कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजारों में भी कीमतें अच्छी-खासी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 3170 रुपये की गिरावट के साथ 1,24,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2950 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2410 रुपये की गिरावट के साथ 93,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।