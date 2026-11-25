सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की वैश्विक और घरेलू कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजारों में भी कीमतें अच्छी-खासी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 3170 रुपये की गिरावट के साथ 1,24,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2950 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2410 रुपये की गिरावट के साथ 93,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में यह बुधवार सुबह 10,000 रुपये की गिरावट के साथ 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|चेन्नई
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,450
|मुंबई
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|दिल्ली
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
|कोलकाता
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|बेंगलुरु
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|हैदराबाद
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|केरल
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|पुणे
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|वडोदरा
|₹1,24,630
|₹1,14,250
|₹93,490
|अहमदाबाद
|₹1,24,630
|₹1,14,250
|₹93,490
|जयपुर
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
|लखनऊ
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 12 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 533 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,796 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव 0.48 फीसदी या 698 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,740 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.24 फीसदी या 8.50 डॉलर की गिरावट के साथ 3,582.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.15 फीसदी या 5.51 डॉलर की गिरावट के साथ 3,551.34 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.14 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 41.20 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.15 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 40.81 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
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