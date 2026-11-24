444 Days FD Interest Rates: भले ही आज के दौर में निवेश के कई नए विकल्प आ गए हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी एफडी को प्राथमिकता देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां जोखिम काफी कम रहता है। साथ ही तय रिटर्न मिलता है। निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उसकी मूल रकम को कोई नुकसान नहीं होगा। बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी ऑफर करते हैं। इनमें से कुछ अवधियों पर अच्छी-खासी ब्याज दर ऑफर की जाती है। ऐसी ही एक एफडी 444 दिन की एफडी है। आइए जानते हैं कि इस एफडी पर कितनी ब्याज दर ऑफर हो रही है।