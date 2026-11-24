Gold Price Today: वैश्विक बाजारों में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को सोने-चांदी की वैश्विक कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई थीं। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.55 फीसदी या 20.40 डॉलर की गिरावट के साथ 3,661.30 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.08 फीसदी या 2.81 डॉलर की गिरावट के साथ 3,631.77 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। चांदी की वैश्विक कीमतें भी गिरावट के साथ बंद हुईं। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.51 फीसदी या 0.66 डॉलर की गिरावट के साथ 43.05 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.73 फीसदी या 0.32 डॉलर की गिरावट के साथ 42.76 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।