सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। (PC: IANS)
Gold Price Today: वैश्विक बाजारों में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को सोने-चांदी की वैश्विक कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई थीं। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.55 फीसदी या 20.40 डॉलर की गिरावट के साथ 3,661.30 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.08 फीसदी या 2.81 डॉलर की गिरावट के साथ 3,631.77 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। चांदी की वैश्विक कीमतें भी गिरावट के साथ बंद हुईं। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.51 फीसदी या 0.66 डॉलर की गिरावट के साथ 43.05 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.73 फीसदी या 0.32 डॉलर की गिरावट के साथ 42.76 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
वैश्विक बाजार से इतर घरेलू हाजिर बाजार में मंगलवार सुबह सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार दिल्ली में सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1190 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1150 रुपये की बढ़त के साथ 1,17,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 940 रुपये की बढ़त के साथ 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का घरेलू हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 1,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|चेन्नई
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|मुंबई
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|दिल्ली
|₹1,27,900
|₹1,17,300
|₹96,000
|कोलकाता
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|बेंगलुरु
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|हैदराबाद
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|केरल
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|पुणे
|₹1,27,800
|₹1,17,150
|₹95,850
|वडोदरा
|₹1,27,800
|₹1,17,200
|₹95,900
|अहमदाबाद
|₹1,27,800
|₹1,17,200
|₹95,900
|जयपुर
|₹1,27,900
|₹1,17,300
|₹96,000
|लखनऊ
|₹1,27,900
|₹1,17,300
|₹96,000
एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज सुबह के सत्र में कामकाज नहीं हो रहा है। गुरु नानक जयंती के कारण मंगलवार को सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद है। हालांकि, शाम के सत्र में ट्रेडिंग होगी। एमसीएक्स पर सोमवार शाम के सत्र में सोने-चांदी के भाव हरे निशान पर बंद हुए थे। 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 3.48 फीसदी या 4243 रुपये की बढ़त लेकर 1,26,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव 4.32 फीसदी या 6392 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,205 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार