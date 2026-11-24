एक तरफ हुंडई कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अक्टूबर 2026 में बिक्री का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया ने इस महीने कुल 82,299 गाड़ियां बेचीं। कंपनी की एक महीने में यह अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। सालाना आधार पर इसमें 17.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू बाजार में कंपनी ने 62,799 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 16.7% ज्यादा है। वहीं, एक्सपोर्ट में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इस दौरान कंपनी ने 19,500 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया, जो सालाना आधार पर 21.1% अधिक है। Hyundai Venue के लिए भी अक्टूबर काफी अच्छा रहा। इस मॉडल की घरेलू बाजार में 13,017 यूनिट बिकीं। यह Venue की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। कंपनी ने बिक्री में इस तेजी का क्रेडिट त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ी मांग को दिया है। घरेलू बाजार के साथ विदेशी बाजारों में भी गाड़ियों की अच्छी मांग बनी रही।