चांदी की कीमतों में पिछले तीन महीनों के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगस्त 2026 में करीब 2.50 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर से चांदी अब घटकर करीब 1.54 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है। सोमवार को इसमें 6,000 रुपये से ज्यादा की तेजी जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद चांदी 3 महीने में ही करीब 1 लाख रुपये सस्ती मिल रही है। डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका ने चांदी पर दबाव बनाया है। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी की चाल काफी हद तक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर निर्भर करेगी। निवेशकों के लिए फिलहाल कुछ अहम स्तरों पर नजर रखना जरूरी है।