इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड का रेट बुधवार सुबह 3,635 रुपये गिरकर 1,21,310 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसी तरह 22 कैरेट गोल्ड का रेट टूटकर 1,18,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 20 कैरेट गोल्ड का रेट टूटकर 1,07,970 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 98,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 78,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।