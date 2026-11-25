सोना-चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)
24 Carat Gold Rate 25th Nov 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ का राग छेड़ दिया है। अमेरिकी प्रशासन भारत, चीन यूरोपीय यूनियन और जापान समेत 16 ट्रेड पार्टनर्स पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे दिसंबर में यूएस फेड रेट हाइक की उम्मीदों को बल मिला है, जो सोने पर दबाव बना रहा है। यही कारण है कि सोने के भाव आज बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड का रेट बुधवार सुबह 3,635 रुपये गिरकर 1,21,310 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसी तरह 22 कैरेट गोल्ड का रेट टूटकर 1,18,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 20 कैरेट गोल्ड का रेट टूटकर 1,07,970 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 98,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 78,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।
|सोने की शुद्धता
|कीमत (रुपये)
|24 कैरेट
|₹1,21,310
|22 कैरेट
|₹1,18,400
|20 कैरेट
|₹1,07,970
|18 कैरेट
|₹98,260
|14 कैरेट
|₹78,250
तनिष्क में बुधवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट गिरावट के साथ 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। यहां 18 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,25,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर्स पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट बुधवार को घटकर 1,24,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट घटकर 1,14,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट घटकर 93,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,24,580 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,14,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,27,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 95,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का भाव 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था।
|शहर
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|चेन्नई
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,450
|मुंबई
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|दिल्ली
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
|कोलकाता
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|बेंगलुरु
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|हैदराबाद
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|केरल
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|पुणे
|₹1,24,580
|₹1,14,200
|₹93,440
|वडोदरा
|₹1,24,630
|₹1,14,250
|₹93,490
|अहमदाबाद
|₹1,24,630
|₹1,14,250
|₹93,490
|जयपुर
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
|लखनऊ
|₹1,24,730
|₹1,14,350
|₹93,590
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