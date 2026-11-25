एशियाई बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 6 फीसदी गिर गया। इंडेक्स में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग और एसके हाइनिक्स के शेयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि एआई के लिए डेटा सेंटर बनाने पर खर्च किए जा रहे भारी पैसे से कंपनियां कितनी जल्दी कमाई कर पाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज भी लिया जा रहा है। ऐसे में निवेशक टेक कंपनियों की ऊंची वैल्यूएशन को लेकर सतर्क हो रहे हैं। अमेरिकी टेक शेयरों में बिकवाली के कारण विदेशी निवेशक दूसरे उभरते बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं। भारत को इस बदलाव का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है।