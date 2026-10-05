Share Market ने आज मारी पलटी, 427 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए कहां-कहां आई तेजी

25 साल की सबसे लंबी लगातार वीकली गिरावट के बाद आज सोमवार को बाजार में अच्छी रिकवरी आई है। सेक्टोरल सूचकांकों में आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी एफएमसीजी में 1.80 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 0.92 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.30 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.15 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.97 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.56 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.53 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.58 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.74 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.01 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।