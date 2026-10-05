कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल! महंगाई ने फिर बढ़ाई लोगों की टेंशन, जानें कारण?

क्रूड की तेजी और ग्लोबल मॉनेटरी सख्ती के कारण 10 साल की G-Sec यील्ड (जी-सेक यील्ड) 7 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। हालांकि, मार्च तक इसमें कुछ नरमी आने की उम्मीद है। देशपांडे के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था के पास कई मजबूत बफर हैं। कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है। बैंकिंग सिस्टम में NPA का स्तर कम है। घरेलू मांग भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। रुपये को लेकर भी फिलहाल ज्यादा चिंता नहीं है। देशपांडे को रुपये में मजबूती की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन अगर कच्चे तेल की महंगाई और जियोपॉलिटिकल तनाव लंबे समय तक जारी रहे, तो ये बफर धीरे-धीरे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में क्रूड, मानसून और RBI की पॉलिसी पर बाजार की नजर रहेगी।