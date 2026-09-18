Mumbai: 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर UPI भुगतान बंद करने की चेतावनी, 2 हजार से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% शुल्क से छूट की मांग

यदि पेट्रोल पंपों पर यूपीआई सेवाएं बंद होती हैं, तो इसका सीधा असर रोजमर्रा के वाहन चालकों और ड्राइवरों पर पड़ेगा। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग कैश लेकर चलने के बजाय पूरी तरह से डिजिटल वॉलेट और यूपीआई ऐप्स पर निर्भर हो चुके हैं। ईंधन भरवाने के लिए नकदी की अनिवार्यता होने पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग सकती हैं और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। डीलर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ईंधन क्षेत्र को इस संशोधित एमडीआर व्यवस्था से तुरंत मुक्त रखा जाए ताकि डिजिटल इंडिया अभियान प्रभावित न हो।