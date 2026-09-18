18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Mumbai: 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर UPI भुगतान बंद करने की चेतावनी, 2 हजार से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% शुल्क से छूट की मांग

Petrol diesel payment: पेट्रोल पंप संचालकों ने 15 अक्टूबर से UPI भुगतान बंद करने की चेतावनी दी है। डीलरों ने ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क से पेट्रोल पंपों को छूट देने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Sep 18, 2026

Petrol diesel payment

15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर UPI भुगतान बंद करने की चेतावनी, फोटो सोर्स ANI

Digital payment petrol pump: वित्त मंत्रालय द्वारा यूपीआई (UPI) लेनदेन के लिए लागू की गई संशोधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में भारी असंतोष है। नई नीति के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि अगर उन्हें इस शुल्क से छूट नहीं मिली, तो वे डिजिटल भुगतान सेवाएं बंद करने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे आम ड्राइवरों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

मार्जिन कम, ग्राहकों पर चार्ज डालना संभव नहीं

पेट्रोल पंप डीलरों के अनुसार, देश में ईंधन की दरें पूरी तरह से नियंत्रित हैं, जिससे वे इस अतिरिक्त लेनदेन शुल्क को सीधे ग्राहकों से वसूल नहीं कर सकते। संचालकों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके कमीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि परिचालन और अनुपालन लागत में काफी वृद्धि हुई है। बेहद सीमित मार्जिन पर काम कर रहे पेट्रोल पंपों के लिए 0.4% का एमडीआर शुल्क सहना वित्तीय रूप से संभव नहीं है।

'डिजिटल इंडिया' का ढांचा संकट में

लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन मोदी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'शून्य एमडीआर (Zero MDR) के स्पष्ट आश्वासन के आधार पर ही पेट्रोल पंपों ने डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया था। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कुल बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक लेनदेन डिजिटल माध्यमों से हो रहा है। संशोधित एमडीआर प्रणाली ने डीलरों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।'

आम जनता और चालकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

यदि पेट्रोल पंपों पर यूपीआई सेवाएं बंद होती हैं, तो इसका सीधा असर रोजमर्रा के वाहन चालकों और ड्राइवरों पर पड़ेगा। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग कैश लेकर चलने के बजाय पूरी तरह से डिजिटल वॉलेट और यूपीआई ऐप्स पर निर्भर हो चुके हैं। ईंधन भरवाने के लिए नकदी की अनिवार्यता होने पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग सकती हैं और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। डीलर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ईंधन क्षेत्र को इस संशोधित एमडीआर व्यवस्था से तुरंत मुक्त रखा जाए ताकि डिजिटल इंडिया अभियान प्रभावित न हो।

UPI Charges 2026: UPI पर MDR की जंग तेज, राहुल गांधी के ‘अमेरिकी दबाव’ वाले दावे के बीच संसद की रिपोर्ट क्यों चर्चा में?

ये भी पढ़ें
UPI Charges 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पेट्रोल-डीजल

Updated on:

18 Sept 2026 05:34 pm

Published on:

18 Sept 2026 05:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai: 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर UPI भुगतान बंद करने की चेतावनी, 2 हजार से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% शुल्क से छूट की मांग

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेग्नेंसी के बाद ट्रोल हुईं कैटरीना कैफ को ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट, करारे जवाब वाले पोस्ट को किया लाइक

Hrithik Roshan On Katrina Kaif Trolling
बॉलीवुड

‘समय रैना, सॉरी’, फराह खान ने अचानक कॉमेडियन से क्यों मांगी माफी? सबा इब्राहिम के व्लॉग में हुआ मजेदार किस्सा

Farah Khan vlog
मनोरंजन

Oscars 2027: मराठी फिल्म ‘गोंधल’ बनी भारत की आधिकारिक एंट्री, IFFI में जीत चुकी है सिल्वर पीकॉक

Oscars 2027
मनोरंजन

मुंबई में UWA कैंपस के उद्घाटन पर बोले फडणवीस- ‘महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा फायदा’

UWA Mumbai campus
मुंबई

रणबीर की रामायण में ‘लक्ष्मण’ के रोल के लिए हो गए थे रिजेक्ट, अब ‘रामायण कथा’ में निभा रहे राम का किरदार, जानें कौन हैं देव शर्मा

Dev ShaDev Sharma Ramayanrma Ramayan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.