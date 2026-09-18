क्या है वो विवाद जिसपर तुकाराम मुंडे ने शाहरुख-अजय को लगाई लताड़? बोले- स्टार होंगे अपने घर में, मेरे लिए कानून तोड़ने वाले

मुंढे के मुताबिक तीन में से दो अभिनेताओं ने FDA के नोटिस का जवाब दे दिया है और उनके जवाबों को आगे की कार्यवाही में देखा जाएगा। वहीं एक अभिनेता की ओर से जवाब नहीं मिलने के बाद FDA ने उसके खिलाफ एडजुडिकेशन और प्रॉसिक्यूशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। हालांकि, जब उनसे खास तौर पर पूछा गया कि क्या शाहरुख खान ने जवाब दिया है, तो मुंडे ने कहा कि उन्हें इसकी सटीक जानकारी नहीं है और संभव है कि जवाब नहीं आया हो।