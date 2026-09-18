रणबीर की रामायण में ‘लक्ष्मण’ के रोल के लिए हो गए थे रिजेक्ट, अब ‘रामायण कथा’ में निभा रहे राम का किरदार, जानें कौन हैं देव शर्मा

आखिरकार देव ने फिल्म की कहानी और भूमिका के बारे में जाना और इस बार उन्हें लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान राम का किरदार मिला। जिस भूमिका के लिए वह पहले दो बार असफल हुए थे, उसी रामायण की कहानी ने उन्हें मुख्य किरदार तक पहुंचा दिया। ओम राउत की ‘आदिपुरुष’ में प्रभास ने राम, कृति सेनन ने सीता, सैफ अली खान ने रावण और सनी सिंह ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। वहीं नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के आसपास रिलीज होने की बात कही गई है।