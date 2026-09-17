कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिन्होंने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सगाई टूटने का अचानक किया ऐलान, खूब हो रही चर्चा

पृथ्वी और आकृति की सगाई टूटने की खबर से पहले भी दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं थीं। जुलाई 2026 में आकृति ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की थी, जिसे कुछ लोगों ने धोखे या रिश्ते में विश्वास टूटने से जोड़कर देखा। हालांकि उस पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था और आकृति ने सीधे तौर पर पृथ्वी शॉ पर कोई आरोप नहीं लगाया था। बाद में यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ और इसे पृथ्वी से जोड़कर चर्चा की गई। इसलिए उस समय सामने आई अटकलों को किसी व्यक्ति पर लगाए गए सीधे आरोप के तौर पर देखना सही नहीं है।