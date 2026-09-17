कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिन्होंने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सगाई टूटने का अचानक किया ऐलान, खूब हो रही चर्चा

Who Is Akriti Agarwal (फोटो सोर्स- IMDb)
Who Is Akriti Agarwal: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। पृथ्वी शॉ और डिजिटल क्रिएटर आकृति अग्रवाल ने इसी साल अपनी सगाई का ऐलान किया था, लेकिन अब दोनों ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। 17 सितंबर को आकृति ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्होंने और पृथ्वी ने आपसी सहमति से सगाई खत्म कर दी है। आकृति के मुताबिक, समय के साथ दोनों को महसूस हुआ कि उनके भविष्य को लेकर परिस्थितियां और लक्ष्य अलग हैं। दोनों के बीच सम्मान और परवाह कायम है, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं।
आकृति अग्रवाल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनका जन्म 2 मई 2003 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। पढ़ाई के दौरान वह अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई की है।
आकृति ने सोशल मीडिया पर अपने करियर की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में की थी। उस दौरान उनके डांस और लिप-सिंक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने लगे। धीरे-धीरे उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ता गया और वह फैशन, लाइफस्टाइल, डांस और एंटरटेनमेंट से जुड़े वीडियो बनाने लगीं। आज आकृति की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 3.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके यूट्यूब चैनल के करीब 90 हजार सब्सक्राइबर बताए जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन के अलावा आकृति एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमा चुकी हैं।
पृथ्वी और आकृति की सगाई टूटने की खबर से पहले भी दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं थीं। जुलाई 2026 में आकृति ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की थी, जिसे कुछ लोगों ने धोखे या रिश्ते में विश्वास टूटने से जोड़कर देखा। हालांकि उस पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था और आकृति ने सीधे तौर पर पृथ्वी शॉ पर कोई आरोप नहीं लगाया था। बाद में यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ और इसे पृथ्वी से जोड़कर चर्चा की गई। इसलिए उस समय सामने आई अटकलों को किसी व्यक्ति पर लगाए गए सीधे आरोप के तौर पर देखना सही नहीं है।
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए सगाई की जानकारी दी थी। पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की थी। मई में उन्होंने आकृति के जन्मदिन पर भी पोस्ट शेयर किया था, जिससे दोनों के रिश्ते की झलक उनके फैंस को मिली थी।
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