Daayra X Review: किसी को जबरदस्त थ्रिलर तो किसी को पकाऊ लगी कहानी, करीना-पृथ्वीराज की फिल्म ‘दायरा’ पर जानें लोगों के रिएक्शन

Daayra X Review (फोटो सोर्स- Youtube/ Pen Movies)
Daayra X Review:करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक मेघना गुलजार की इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। फिल्म के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स की शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।
कई लोगों ने फिल्म की कहानी, कलाकारों के अभिनय और निर्देशन की तारीफ की है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे गंभीर विषय पर बनी ऐसी थ्रिलर बताया, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों को कहानी के सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।
‘दायरा’ की कहानी अपराध की जांच से आगे जाकर कानून और न्याय के बीच के अंतर को सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस अधिकारियों की भूमिका में हैं। दोनों एक नाबालिग से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले की जांच करते हैं। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, उनके सामने कानून की प्रक्रिया और तुरंत न्याय की मांग से जुड़े कई सवाल खड़े होते जाते हैं।
यही फिल्म का प्रमुख संघर्ष भी नजर आता है। दोनों अधिकारियों के मामले को देखने का नजरिया अलग है और कहानी इसी अंतर के जरिए दर्शकों के सामने सही और गलत को लेकर कई सवाल रखती है।
सोशल मीडिया पर सामने आए शुरुआती रिव्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस को लेकर है। एक फिल्म क्रिटिक ने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए इसे प्रभावशाली और परेशान करने वाला थ्रिलर बताया। उनके मुताबिक पृथ्वीराज ने अपने किरदार में जरूरी गंभीरता और तीव्रता दिखाई है, वहीं करीना को मिले अलग-अलग भावनाओं वाले किरदार को उन्होंने अच्छी तरह निभाया है।
एक अन्य क्रिटिक ने फिल्म को 4.5 स्टार दिए और इसे पुलिस जांच पर केंद्रित थ्रिलर बताया। उनकी प्रतिक्रिया में फिल्म के उस पहलू का जिक्र किया गया, जिसमें तुरंत न्याय की चाह और कानून की निर्धारित प्रक्रिया के बीच का अंतर सामने आता है।
X पर कुछ दर्शकों ने ‘दायरा’ को दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म बताया। एक यूजर ने इसे गंभीर क्राइम थ्रिलर बताते हुए करीना और पृथ्वीराज के अभिनय की तारीफ की। वहीं एक अन्य प्रतिक्रिया में कहा गया कि फिल्म किसी एक पक्ष को सीधे सही या गलत साबित करने के बजाय अपराध, पुलिस व्यवस्था, लोगों के गुस्से और तुरंत न्याय की सोच पर सवाल खड़े करती है।
कुछ प्रतिक्रियाओं में फिल्म के प्री-क्लाइमेक्स और अंतिम हिस्से को भी खास तौर पर प्रभावी बताया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर शुरुआती रिव्यू व्यक्तिगत दर्शकों और क्रिटिक्स की राय हैं, इसलिए इन्हें पूरी फिल्म के अंतिम मूल्यांकन के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ‘दायरा’ में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जितेंद्र जोशी, प्रगति मिश्रा, बिस्वपति सरकार और क्षिती जोग जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म हिंदी और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अब आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और दर्शकों की विस्तृत प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि फिल्म का असर कितना व्यापक रहता है।
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