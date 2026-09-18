Daayra X Review: किसी को जबरदस्त थ्रिलर तो किसी को पकाऊ लगी कहानी, करीना-पृथ्वीराज की फिल्म ‘दायरा’ पर जानें लोगों के रिएक्शन

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ‘दायरा’ में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जितेंद्र जोशी, प्रगति मिश्रा, बिस्वपति सरकार और क्षिती जोग जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म हिंदी और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अब आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और दर्शकों की विस्तृत प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि फिल्म का असर कितना व्यापक रहता है।