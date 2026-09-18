गणपति दर्शन में पहुंचे सलमान खान गुस्से में आए नजर, ड्राइवर पर भड़कते दिखे, वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट

बता दें, सलमान खान हर साल की तरह इस बार भी अपने परिवार के साथ गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस साल खान परिवार ने सोहेल खान के बांद्रा स्थित घर पर बप्पा की स्थापना की थी। हाल ही में हुए गणपति विसर्जन के दौरान का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें सलमान खान बप्पा की आरती करते दिखे थे। आरती के दौरान अनजाने में सलमान से आरती का थाल उल्टा घूम गया था, जिसके बाद उनकी बहन अर्पिता खान ने तुरंत उन्हें टोकते हुए सही तरीका बताया और सलमान ने मुस्कुराते हुए अपनी गलती सुधार ली थी।