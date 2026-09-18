‘मेरे पसंदीदा स्टार डेट कर रहे हैं’ कोंकणा सेन शर्मा- अमोल पाराशर के वीडियो पर लोगों ने लगाए रिश्ता कंफर्म के कयास

Konkona Sen Sharma and Amol Parashar: बॉलीवुड और ओटीटी की मशहूर अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) और अभिनेता अमोल पाराशर (Amol Parashar) के बीच अफेयर की खबरें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं। कोंकणा और अमोल का एक बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग कह रहे हैं कि कपल ने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया है। इस क्लिप में दोनों कलाकारों की चुलबुली केमेस्ट्री और सहज बॉन्डिंग देखकर प्रशंसकों और बॉलीवुड के उनके साथियों ने अपने-अपने कयास लगाना और कमेंट करना शुरू कर दिया है।