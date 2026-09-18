Hanuman Ansh Day 42: हनुमान अंश का 42वें दिन भी बरकरार है जलवा! मिर्जापुर का भी चला जादू, 14वें दिन तोड़े कई रिकॉर्ड

ऐसे में फिल्म ने आमिर खान की पहली 200 करोड़ नेट कमाने वाली फिल्म '3 इडियट्स' (202 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है। इसने अक्षय कुमार की फिल्म 'गुड न्यूज' (201.14 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इसके निशाने पर 'हैप्पी न्यू ईयर' (205 करोड़), 'गोलमाल अगेन' (205.72 करोड़), 'हाउसफुल 4' (206 करोड़) और 'प्रेम रतन धन पायो' (207.4 करोड़) है। वहीं, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उसने 7वें दिन यानी 17 सितंबर को महज 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। भारत में इसका कुल कलेक्शन 9.85 करोड़ हुआ है। जो 1 हफ्ते में 10 करोड़ भी नहीं पहुंचा।