iPhone 18 के लॉन्च के बीच सोनू सूद ने खरीदने वालों पर दिया बयान, बोले- असली अपग्रेड तो बेहतर समाज है

Sonu Sood Dig On iPhone 18 purchase people: देश भर में एप्पल के नए iPhone 18 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही स्टोर्स के बाहर उसे खरीदने वालों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 18 सितंबर को जैसे ही iPhone 18 Pro और Pro Max बाजार में उपलब्ध हुए, वैसे ही इसे लेने की दीवानगी चरम पर पहुंच गई। हालांकि, इस भारी क्रेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भीड़ की तस्वीरों के बीच बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक तीखा तंज कसा है। सोनू सूद ने देश के युवाओं को सिर्फ गैजेट्स अपग्रेड करने के बजाय समाज सुधार की दिशा में सोचने की सलाह दी है।