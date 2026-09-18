18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

iPhone 18 के लॉन्च के बीच सोनू सूद ने खरीदने वालों पर दिया बयान, बोले- असली अपग्रेड तो बेहतर समाज है

Sonu Sood Tweet: भारत में 18 सितंबर को iPhone 18 Pro सीरीज की बिक्री शुरू होते ही एप्पल स्टोर्स के बाहर खरीदने वालों की लंबी लाइनें लग गई हैं। जिसे लेकर अभिनेता सोनू सूद ने बड़ा बयान दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 18, 2026

Sonu Sood Dig iphone 18 purchase people he request upgrade society

सोनू सूद ने नया फोन खरीदने वालों को दी सलाह (Photo Source- Twitter/@SonuSood)

Sonu Sood Dig On iPhone 18 purchase people: देश भर में एप्पल के नए iPhone 18 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही स्टोर्स के बाहर उसे खरीदने वालों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 18 सितंबर को जैसे ही iPhone 18 Pro और Pro Max बाजार में उपलब्ध हुए, वैसे ही इसे लेने की दीवानगी चरम पर पहुंच गई। हालांकि, इस भारी क्रेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भीड़ की तस्वीरों के बीच बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक तीखा तंज कसा है। सोनू सूद ने देश के युवाओं को सिर्फ गैजेट्स अपग्रेड करने के बजाय समाज सुधार की दिशा में सोचने की सलाह दी है।

सोनू सूद ने iPhone 18 लेने वालों पर किया पोस्ट

शुक्रवार को सोनू सूद ने अपने आधिकारिक 'X' (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने स्टोर्स के बाहर लगी लंबी कतारों का वीडियो शेयर करते हुए एक मैसेज लिखा। सोनू सूद ने लिखा, "नया फोन, नई EMI… वही पुराने बिल! शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ फोन अपग्रेड करने के बजाय बदलाव लाने के लिए आगे आएं। असली अपग्रेड तो एक बेहतर समाज का निर्माण करना है।"

सोनू सूद का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, जहां नेटिजन्स ने उनके विचारों का जमकर समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा, "सच हमेशा कड़वा होता है! डेढ़-दो लाख रुपये का फोन हाथ में लेकर लोग केवल रील्स देखते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए आधी रात से कतारों में लगे हैं।" वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "सोनू भाई ने बिल्कुल सही कहा, दिखावे के भारी बिल उठाने से बेहतर है कि हम सामाजिक सुधारों में योगदान दें।"

3.14 लाख रुपये तक पहुंची iPhone 18 की कीमत

भारत में लॉन्च हुई iPhone 18 Pro सीरीज की कीमतें आम लोगों को हैरान कर देने वाली हैं। iPhone 18 Pro के 256GB बेस मॉडल की शुरुआती कीमत ही 1,64,900 रुपये रखी गई है, जबकि 512GB वेरिएंट 1,89,900 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा 1TB मॉडल 2,39,900 रुपये और सबसे टॉप 2TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 3,14,900 रुपये तक पहुंचती है। इतनी भारी-भरकम कीमतों के बावजूद मुंबई और दिल्ली के स्टोर्स के बाहर रात से ही कतारें लग गई थीं।

अभिनय से निर्देशन तक सोनू सूद का शानदार सफर

फिल्म 'जोधा अकबर', 'सिंह इज किंग', 'शूटआउट एट वडाला' और तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'अरुंधति' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले सोनू सूद को फिल्म 'दबंग' के 'छेदी सिंह' के किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद वह 'सिम्बा' और 'सम्राट पृथ्वीराज' जैसी बड़ी फिल्मों में दिखे। साल 2025 में सोनू सूद ने एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'फतेह' (Fateh) के साथ बतौर निर्देशक अपनी नई पारी की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

“PM मोदी ने खत्म किया भाई-भतीजावाद”, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर अभिनेता अनंत नाग ने दिया बयान

ये भी पढ़ें
Anant Nag says pm narendra modi finished nepotism in film award

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 11:41 am

Published on:

18 Sept 2026 11:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / iPhone 18 के लॉन्च के बीच सोनू सूद ने खरीदने वालों पर दिया बयान, बोले- असली अपग्रेड तो बेहतर समाज है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Daayra X Review: किसी को जबरदस्त थ्रिलर तो किसी को पकाऊ लगी कहानी, करीना-पृथ्वीराज की फिल्म ‘दायरा’ पर जानें लोगों के रिएक्शन

Daayra X Review
बॉलीवुड

गणपति दर्शन में पहुंचे सलमान खान गुस्से में आए नजर, ड्राइवर पर भड़कते दिखे, वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट

Salman Khan getting angry on Driver after Fan Foot Comes Under the Car
बॉलीवुड

Hanuman Ansh Day 42: हनुमान अंश का 42वें दिन भी बरकरार है जलवा! मिर्जापुर का भी चला जादू, 14वें दिन तोड़े कई रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Day 42 storm collection mirzapur beat record haiwaan flop
बॉलीवुड

‘मेरे पसंदीदा स्टार डेट कर रहे हैं’ कोंकणा सेन शर्मा- अमोल पाराशर के वीडियो पर लोगों ने लगाए रिश्ता कंफर्म के कयास

Did Konkona Sen Sharma confirms relationship with amol Parashar
बॉलीवुड

BJP से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने शूरू किया नया चैप्टर, शो का प्रोमो आते ही लोगों ने दिए रिएक्शन

Shehzad Poonawalla Rise and Fall
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.