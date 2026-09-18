‘पहला भारतीय होना गर्व की बात’, करण जौहर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, कही दिल की बात

Karan Johar Earthshot Prize: करण जौहर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर मुंबई में होने वाली अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स नाइट को होस्ट करेंगे। इसके साथ ही वह इस सालाना समारोह की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। अर्थशॉट प्राइज को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने शुरू किया है, जिसका मकसद पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर काम करने वाले लोगों और उनके इनोवेशन को बढ़ावा देना है।