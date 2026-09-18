Oscars 2027: मराठी फिल्म ‘गोंधल’ बनी भारत की आधिकारिक एंट्री, IFFI में जीत चुकी है सिल्वर पीकॉक

Oscars 2027: ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान हो गया है। मराठी फिल्म 'गोंधल' को भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। फिल्म का निर्देशन संतोष डावखर ने किया है। इस फिल्म को इससे पहले कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में सम्मान मिल चुका है, जिसमें 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का सिल्वर पीकॉक भी शामिल है।