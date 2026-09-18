30 साल का एज गैप, परिवार की नाराजगी और फिर शादी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया- मां ने पकड़ लिए थे पैर, फिर हुआ वायरल

Suchitra Krishnamurti Viral Statement: एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने फिल्ममेकर शेखर कपूर के साथ अपनी शादी और रिश्ते को लेकर एक बार फिर पुरानी यादें साझा की हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब परिवार को दोनों के बीच करीब 30 साल के उम्र के अंतर के बारे में पता चला था, तो उनकी मां ने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने के लिए उनसे काफी मिन्नत की थी। सुचित्रा ने याद किया कि उनकी मां ने उनके पैर पकड़कर तक कहा था, ‘प्लीज ऐसा मत करो।’