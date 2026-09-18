समय रैना के ‘लेटेंट’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी-भुवन बाम की जोड़ी देख फैंस बोले- ‘आज का एपिसोड खतरनाक होने वाला है’

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम एक ही पैनल पर (सोर्स: Instagram-samayraina)
Samay Raina: समय रैना का कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 एक बार फिर अपने गेस्ट पैनल को लेकर चर्चा में है। शो के एपिसोड 7 में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यूट्यूबर-एक्टर भुवन बाम, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और कौस्तुभ अग्रवाल नजर आने वाले हैं। पैनल की झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन आने लगा है।
समय रैना इन दिनों स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने केबल कार राइड का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के नए एपिसोड की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में बताया कि एपिसोड 7 अगले दिन रिलीज होगा।
इसके बाद समय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर काउंटडाउन लिंक शेयर किया, जिसके जरिए नए एपिसोड के पैनल का खुलासा हुआ। पैनल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम जैसे दो चर्चित नामों को देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।
एपिसोड 7 के पैनल की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने इसे समय रैना का ‘सबसे क्रेजी पैनल’ और खतरनाक बताया। वहीं, एक अन्य यूजर ने समय के पैनल में बड़े नामों की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय को शो के लिए मेहमान चुनना आता है।
एक फैन ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम को एक ही पैनल पर देखने को लेकर उत्साह जताया और कहा कि वह आज के एपिसोड का इंतजार कर रहा है। कई यूजर्स को उम्मीद है कि दोनों की मौजूदगी वाला यह एपिसोड मनोरंजन से भरपूर होगा।
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन में बॉलीवुड के कई चर्चित सितारे गेस्ट के तौर पर दिखाई दे चुके हैं। सीजन के प्रीमियर एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ गेस्ट पैनल का हिस्सा बनी थीं। इसके बाद वरुण धवन भी शो के एपिसोड 6 में पहुंचे थे।
वरुण धवन ने समय रैना के साथ शो के रोस्टिंग सेशन में हिस्सा लिया था। इस दौरान समय ने शो में लगातार बड़े सेलिब्रिटीज के पहुंचने को लेकर मजाक भी किया था। अब एपिसोड 7 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम की मौजूदगी से शो के गेस्ट पैनल को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 का एपिसोड 7 शुक्रवार, 18 सितंबर को शाम 7 बजे यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है। हालांकि, शुरुआती तौर पर एपिसोड की एक्सेस केवल समय रैना के यूट्यूब चैनल के सदस्यों को मिलेगी।
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