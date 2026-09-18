18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

समय रैना के ‘लेटेंट’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी-भुवन बाम की जोड़ी देख फैंस बोले- ‘आज का एपिसोड खतरनाक होने वाला है’

India's Got Latent Season 2: समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के एपिसोड 7 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भुवन बाम और मुकेश छाबड़ा नजर आएंगे। पैनल देखकर फैंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 18, 2026

India's Got Latent Season 2

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम एक ही पैनल पर (सोर्स: Instagram-samayraina)

Samay Raina: समय रैना का कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 एक बार फिर अपने गेस्ट पैनल को लेकर चर्चा में है। शो के एपिसोड 7 में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यूट्यूबर-एक्टर भुवन बाम, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और कौस्तुभ अग्रवाल नजर आने वाले हैं। पैनल की झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन आने लगा है।

स्विट्जरलैंड से समय रैना ने दिया एपिसोड का अपडेट

समय रैना इन दिनों स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने केबल कार राइड का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के नए एपिसोड की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में बताया कि एपिसोड 7 अगले दिन रिलीज होगा।

इसके बाद समय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर काउंटडाउन लिंक शेयर किया, जिसके जरिए नए एपिसोड के पैनल का खुलासा हुआ। पैनल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम जैसे दो चर्चित नामों को देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।

नवाजुद्दीन-भुवन को साथ देखकर फैंस एक्साइटेड

एपिसोड 7 के पैनल की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने इसे समय रैना का ‘सबसे क्रेजी पैनल’ और खतरनाक बताया। वहीं, एक अन्य यूजर ने समय के पैनल में बड़े नामों की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय को शो के लिए मेहमान चुनना आता है।

एक फैन ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम को एक ही पैनल पर देखने को लेकर उत्साह जताया और कहा कि वह आज के एपिसोड का इंतजार कर रहा है। कई यूजर्स को उम्मीद है कि दोनों की मौजूदगी वाला यह एपिसोड मनोरंजन से भरपूर होगा।

पहले भी शो में नजर आए बड़े बॉलीवुड सितारे

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन में बॉलीवुड के कई चर्चित सितारे गेस्ट के तौर पर दिखाई दे चुके हैं। सीजन के प्रीमियर एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ गेस्ट पैनल का हिस्सा बनी थीं। इसके बाद वरुण धवन भी शो के एपिसोड 6 में पहुंचे थे।

वरुण धवन ने समय रैना के साथ शो के रोस्टिंग सेशन में हिस्सा लिया था। इस दौरान समय ने शो में लगातार बड़े सेलिब्रिटीज के पहुंचने को लेकर मजाक भी किया था। अब एपिसोड 7 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम की मौजूदगी से शो के गेस्ट पैनल को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 का एपिसोड 7 शुक्रवार, 18 सितंबर को शाम 7 बजे यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है। हालांकि, शुरुआती तौर पर एपिसोड की एक्सेस केवल समय रैना के यूट्यूब चैनल के सदस्यों को मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 02:59 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:55 pm

Hindi News / Entertainment / समय रैना के ‘लेटेंट’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी-भुवन बाम की जोड़ी देख फैंस बोले- ‘आज का एपिसोड खतरनाक होने वाला है’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘गोविंदा जी के बारे में जो सुना वो बोल भी नहीं सकती’, पूनम पांडे के बदले सुर, बोलीं- सुनीता आहूजा ने बहुत कुछ सहा

Govinda-Sunita Ahuja Controversy
बॉलीवुड

Lust Stories 3: सना थम्पी ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से किया धमाकेदार डेब्यू! किरण राव संग काम करने को लेकर की बात

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi reveals kiran rao work experience
OTT

मिस्टर फैसू ने व्लॉग में दिखाई इनविटेशन कार्ड्स की झलक, अपनी शादी को लेकर फिर बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Mr Faisu latest vlog
मनोरंजन

IPL की शुरुआत से लंदन जाने तक! ललित मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं साजिद नाडियाडवाला

Lalit Modi biopic to get big budget film by Sajid Nadiadwala
बॉलीवुड

Lust Stories 3 Review: रिश्तों की उलझनों में सिमटीं चार कहानियां, विशाल भारद्वाज की कहानी ने छोड़ी सबसे ज्यादा छाप

Lust Stories 3 Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.