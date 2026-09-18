समय रैना के ‘लेटेंट’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी-भुवन बाम की जोड़ी देख फैंस बोले- ‘आज का एपिसोड खतरनाक होने वाला है’

वरुण धवन ने समय रैना के साथ शो के रोस्टिंग सेशन में हिस्सा लिया था। इस दौरान समय ने शो में लगातार बड़े सेलिब्रिटीज के पहुंचने को लेकर मजाक भी किया था। अब एपिसोड 7 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम की मौजूदगी से शो के गेस्ट पैनल को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 का एपिसोड 7 शुक्रवार, 18 सितंबर को शाम 7 बजे यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है। हालांकि, शुरुआती तौर पर एपिसोड की एक्सेस केवल समय रैना के यूट्यूब चैनल के सदस्यों को मिलेगी।